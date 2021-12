Juiz recusa caução e João Rendeiro fica em prisão preventiva

Augusto Correia Hoje às 08:26 Facebook

João Rendeiro vai aguardar processo de extradição para Portugal em prisão preventiva. A decisão foi proferida esta sexta-feira de manhã pelo tribunal de Verulam, na África do Sul, que recusou a possibilidade de caução.

A extradição é outro processo, realçou o juiz Naveen Sewparsat, que apenas tinha de decidir se Rendeiro podia sair em liberdade mediante caução ficando a aguardar o desenrolar do processo.

O magistrado decidiu que Rendeiro vai aguardar o desenrolar do processo de extradição em prisão preventiva, considerando que havia perigo de fuga do ex-banqueiro. Ficará detido até 10 de janeiro, data para que ficou marcada a próxima audiência.

O antigo presidente do BPP vai permanecer em detenção provisória ao abrigo da convenção europeia de extradição de que Portugal e África do Sul são signatários, correndo agora o primeiro prazo de 12 dias para devida provisão do processo na África do Sul.

"Se não respeita processos judiciais em Portugal porque iria respeitar na África do Sul", disse o magistrado sul-africano Rajesh Parshotam na leitura da decisão.

Segundo o juiz, Rendeiro fugiu de Portugal, por isso poderia também fugir da África do Sul, país no qual, argumentou o magistrado, seria muito fácil ao ex-banqueiro arranjar documentos falsos.

"É um fugitivo, contra as ordens dos tribunais" referiu o magistrado. "Se não respeita processos judiciais em Portugal porque iria respeitar na África do sul", disse o magistrado, considerando que o ex-banqueiro "quase de certeza que fugiria" caso fosse libertado agora.

"Libertá-lo não seria pelo interesse da Justiça, nem aqui nem em. Portugal", acrescentou. João Rendeiro "saiu de Portugal, logo que esgotou possibilidades de recursos na justiça, para evitar prisão", recordou o juiz.

Considerando impossível concordar com os argumentos da Defesa, Naveen Sewparsat determinou que João Rendeiro vai aguardar o desenrolar do processo de extradição em prisão preventiva. O juiz desvalorizou os argumentos da Defesa, que enunciou as más condições da cadeia de Westville, onde tem estado detido, e argumentou que em Portugal também haverá problemas nos estabelecimentos prisionais.

Rendeiro deixou o tribunal logo após a decisão do magistrado, sem prestar declarações à comunicação social.

Na quarta-feira, o magistrado sul-africano ouviu, durante cerca de três horas, os argumentos da defesa, que propôs a libertação em troca de 40 mil rands (2.187 euros), e do ministério público sul-africano, que se opõe.

Na ocasião, o magistrado que preside ao pedido de liberdade sob caução perguntou ao procurador, mesmo no final, se já sabia quanto tempo ia precisar para ter o processo de extradição pronto, referindo que a Convenção Europeia de Extradição obriga a que toda a documentação esteja pronta até 18 dias após a detenção provisória em que Rendeiro se encontra.

"Fomos informados pela nossa contraparte que vão mandar todos os documentos e cumprir todos os requisitos no prazo de 14 dias", disse, descontando os quatro que Rendeiro já passou detido.

Da mesma forma garantiu que os mandados de detenção provisória foram redigidos e executados conforme as normas e estão disponíveis no sistema de dados da Interpol, refutando as queixas do advogado de defesa sobre falta de formalidades e autenticações.

Quando foi detido, João Rendeiro tinha 70 mil rands (3.843 euros) em numerário, "o que é muito dinheiro na África do Sul" e oito cartões bancários, disse o procurador.

Quinta-feira foi feriado nacional na África do Sul (Dia da Reconciliação), por isso a decisão foi adiada para esta sexta.

A defesa anunciou que Rendeiro queria voltar para a sua casa na zona de Sandton, Joanesburgo, estando disponível para se apresentar junto da polícia todos os dias e ser monitorizado.