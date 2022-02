José Silvano absolvido no caso das "presenças-fantasma"

Inês Banha Hoje às 17:02 Facebook

O Tribunal Local Criminal de Lisboa absolveu, esta segunda-feira, o secretário-geral do PSD, José Silvano, no caso "presenças-fantasma" no Parlamento. A deputada social-democrata Emília Cerqueira foi também ilibada.

José Silvano e Emília Cerqueira estavam acusados pelo Ministério Público pela prática, em coautoria, por dois crimes de falsidade informático.

O caso remonta a 18 e 24 outubro de 2018, dias em que a deputada acedeu, durante o plenário da Assembleia da República, à área de trabalho do secretário-geral do PSD, marcando automaticamente a sua presença, apesar de este estar ausente. A ação, alegaram, destinou-se apenas a consultar documentos e não a esconder a ausência de José Silvano, que seria justificada.

O argumento convenceu a juíza Sofia Claudino, que, esta segunda-feira, acabou por absolver ambos. A decisão é ainda possível de recurso.

José Silvano agendou uma conferência de imprensa para as 17.30 horas para reagir à sentença.