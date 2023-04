Jovem de 17 anos condenado a pena máxima por homicídio em bar de Paredes

O Tribunal de Penafiel condenou a uma pena de prisão de 25 anos Cláudio Pereira, o jovem de 17 anos que, em maio do ano passado, matou a tiro Diogo Pereira, de 26 anos, no interior da casa de banho do bar Praxe, em Paredes.

Apesar do jovem ter dito em Tribunal que não se lembrava do que aconteceu na noite do crime, já que tinha bebido muito álcool e inalado balões de óxido nitroso, o Coletivo de Juízes do Tribunal de Penafiel entendeu que ele foi o autor dos disparos fatais para Diogo Pereira e condenou-o por um crime de homicídio qualificado.

O jovem foi ainda condenado por um outro crime de homicídio, na forma tentada - já que, na mesma noite, disparou ainda contra um amigo de Diogo Pereira, que ficou ferido com gravidade - e pelos crimes de posse de arma proibida e roubo qualificado na forma tentada.