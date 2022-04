"Lanchas voadoras" apreendidas no Alto Minho em operação lusoespanhola

Joaquim Gomes Hoje às 20:57 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga apreendeu "lanchas voadoras" no Alto Minho, durante uma operação conjunta com as autoridades espanholas, no distrito de Viana do Castelo. Em Espanha, a operação foi liderada pela Polícia Nacional e pela Guardia Civil, tendo sido detido Pablo Vázquez, o cabecilha do grupo que fabricava clandestinamente essas embarcações. Foi também capturado um primo do histórico narcotraficante "Sito Miñanco".

Ramón Bugallo Martínez ("Mon"), um dos principais suspeitos nesta rede e familiar de "Miñanco", foi capturado em Cambados, na Galiza, aguardando-se agora que as autoridades policiais de ambos os países divulguem, durante as próximas horas, mais pormenores desta operação lusoespanhola.