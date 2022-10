Luís Filipe Vieira diz ter sofrido princípio de depressão com divulgação de e-mails

O ex-presidente do Benfica disse em tribunal esta terça-feira que sofreu um princípio de depressão fruto da divulgação dos e-mails, no Porto Canal, que puseram em causa a "dignidade" do clube da Luz e negócios baseados na "credibilidade" construída ao longo dos anos.

"A forma como me olhavam na rua causou-me sofrimento, a minha mulher era confrontada na padaria, era constante e sofri muito com isto", referiu em tribunal Luís Filipe Vieira.

Em termos reputacionais, o ex presidente do Benfica, que testemunha na qualidade de assistente no processo, disse que o clube perdeu um negócio com investidores chineses no valor de 79 milhões de dólares ao longo de 5 anos. "Perdeu-se o negócio que estava baseado na credibilidade da marca Benfica".

Luís Filipe Vieira conta que o propósito da divulgação dos e-mails serviu para manchar a marca Benfica e em risco esteve também o negócio com a Emirates. "Estiveram quase para romper o contrato e tivemos que ir à Emirates para mostrar que a dignidade do Benfica mantinha-se".

O ex-presidente do clube foi chamado ao BCP para justificar os e-mails. "Perguntaram-me o que se passava, que história era aquela da corrupção", afirmou Luís Filipe Vieira. Estavam alertados pela credibilidade bancária do Benfica.

"O Benfica estava muito avançado face aos adversários, não havia ninguém na Europa que pusesse em causa a sua credibilidade. Isto foi um assalto ao Benfica", rematou.