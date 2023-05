Máfia italiana "lavava" lucros da droga em Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal é um dos países usados pela "Ndrangheta, organização mafiosa italiana, para "lavar" os milhões de euros obtidos com o tráfico de droga e de armas.

Nos últimos dias, no âmbito de uma operação que decorreu noutros nove países, a Polícia Judiciária (PJ) deteve um dos principais mafiosos italianos e apreendeu meio milhão de euros, em viaturas e dinheiro. Também arrestou ativos de nove empresas, incluindo cinco restaurantes.

Não é a primeira vez que há provas da ligação da "Ndrangheta a Portugal. Ainda no início de março, a PJ deteve, em Setúbal, um elemento da máfia baseada em Reggio Calábria, na operação "Hybris". E no início de 2021, foi o fugitivo Francisco Pelle quem foi apanhado no Hospital São José, em Lisboa. Com covid-19, o mafioso escondeu-se em Portugal para escapar a uma pena de prisão perpétua.

PUB

Agora, a PJ deteve um homem, de 62 anos, que o diretor da Judiciária, Luís Neves, descreveu como "um dos principais elementos da esfera desta associação criminosa".

A imprensa italiana, citando o despacho judicial, revela que o detido é Domenico Giorgi, que vivia há vários anos no país, gerindo cinco restaurantes e outras quatro empresas que a "Ndrangheta possuía em Braga, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Lisboa. Estes locais foram alvo de buscas porque, suspeitam as autoridades, serviam apenas para a máfia italiana branquear os avultados lucros dos crimes.

O dinheiro "lavado" em Portugal era distribuído pelos líderes da "Ndrangheta, através de um esquema que chegou a ser investigado, durante vários anos, pela PJ. Contudo, os indícios então recolhidos não foram suficientes para que o Ministério Público avançasse com uma acusação e todos os investimentos suspeitos passaram incólumes.

Paga droga com armas

A Europol, que coordenou a operação Eureka, define a "Ndrangheta como "uma das mais poderosas redes criminosas do Mundo". E explica que os mafiosos estão ligados a traficantes colombianos e a um grupo albanês radicado no Equador.

A "Ndrangheta compra ainda grandes carregamentos de cocaína aos brasileiros do Primeiro Comando da Capital e paga a dívida com armas de guerra oriundas do Paquistão.v

Dez países

Além de Portugal e Itália, a operação Eureka desenrolou-se na Alemanha, Bélgica, Brasil, Eslovénia, Espanha, França, Panamá e Roménia. Foram detidos 132 suspeitos e apreendidos cerca de 25 milhões de euros.

Antiga e violenta

A célula da "Ndrangheta desmantelada está sediada na cidade de San Luca e é considerada uma das mais violentas. Integra famílias que, há décadas, estão envolvidas em crimes.