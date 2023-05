Mais de 700 timorenses vítimas de tráfico foram resgatados da rua

Inês Banha e Teixeira Correia Hoje às 09:16 Facebook

Desde julho, foram realojados mais de 700 migrantes timorenses que viviam na rua em Portugal. São maioritariamente homens entre os 20 e os 40 anos e chegaram a território nacional no êxodo daquele país que se fez sentir a partir de janeiro de 2022 e que, em outubro, já tinha levado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a abrir uma dezena de investigações por tráfico de seres humanos para exploração laboral.

Os dados do realojamento foram fornecidos, ao JN, pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM): de julho do ano passado, "foram identificados 1541 cidadãos timorenses em situação de vulnerabilidade", tendo sido "providenciada resposta de alojamento para 1471". Destes, "mais de 50% estavam a pernoitar na rua".

Entre as pessoas realojadas, "cerca de 30%" foram encaminhadas para pousadas da juventude. As restantes foram instaladas em "respostas de alojamento de emergência/temporário, criadas pelos Municípios ou resultantes de parcerias com o Instituto da Segurança Social". Atualmente, residem nas estruturas acompanhadas pelo ACM um total de 321 timorenses.