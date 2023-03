Mais três funcionários do SEF acusados no caso da morte de Ihor Homeniuk

Dois inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o ex-diretor de Lisboa deste organismo foram acusados no caso da morte do cidadão ucraniano, Ihor Homeniuk. Esta é uma segunda acusação do Ministério Público e surge depois de três outros inspetores do SEF terem sido condenados a nove anos de prisão.

A nova acusação imputa aos funcionários do SEF crimes como homicídio negligente por omissão, sequestro e denegação de justiça.

Segundo a CNN Portugal, o Ministério Público considera que se os inspetores agora acusados tivessem agido quando viram o cidadão ucraniano algemado atrás das costas Ilhor Homeniuk não teria morrido.

PUB

Já o então diretor do SEF de Lisboa, António Sérgio Henriques, é acusado de ter omitido as circunstâncias da morte do homem retido nas instalações do SEF nos relatórios, nomeadamente a força física utilizada pelos três inspetores já condenados.