Major Carvalho, um dos maiores narcotraficantes do mundo, foi capturado

O ex-major brasileiro Sérgio de Carvalho, considerado um dos maiores traficantes de cocaína do mundo e que esteve fugido em Lisboa durante cerca de dois anos, foi capturado, esta terça-feira, na Hungria.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, o fugitivo, a quem as autoridades portuguesas e brasileiras tinham apreendido 11,7 milhões de euros numa carrinha em Lisboa e quase quarenta aviões no Brasil, estava na Hungria com um passaporte mexicano falsificado.

Sérgio de Carvalho esteve a morar em Lisboa durante quase dois anos. Com mandados de captura internacionais sobre si, este ex-major da Polícia Militar brasileira, de 62 anos, conseguiu passar despercebido na capital portuguesa, fazendo uso de três identidades falsas e dois apartamentos, entre 2019 e 2020.

Em novembro de 2020, quando a Polícia Federal brasileira e várias polícias europeias avançaram com uma grande operação de buscas e detenções, Sérgio de Carvalho escapou por pouco à nossa Judiciária.

Desde então, houve rumores sobre paradeiros do narcotraficante tão distintos como o Dubai e os Açores, mas só agora a sua detenção foi conseguida, com a colaboração de polícias de diferentes países e a intervenção da Europol.