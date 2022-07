Marido e filho da mulher assassinada em Donai encontrados mortos em casa

Glória Lopes Hoje às 09:21, atualizado às 11:01 Facebook

Os bombeiros de Bragança foram acionados, esta terça-feira, pelas 8 horas, para um incêndio numa habitação na aldeia de Donai e no interior da casa deparam-se com dois cadáveres.

Segundo uma fonte dos bombeiros, tudo indica que a vítima sejam o filho e o marido de Olga Pires, a antiga auxiliar de educação que terá sido assassinada com violência, naquela habitação na noite de 9 de julho. A Polícia Judiciária (PJ) ainda está a investigar este caso, pelo qual ainda não havia feito qualquer detenção.

O comandante dos Bombeiros de Bragança, Carlos Martins, indicou que as duas vítimas, que se presume sejam José e Carlos Pires, respetivamente o marido e o filho, de Olga Pires, apresentam cortes, que terão sido feitos por um objeto perfurante.

A GNR esteve no local, mas o caso passou para a alçada da PJ de Vila Real.

Na noite de 9 de julho, cerca das 22.40 horas, os bombeiros foram acionados para uma agressão numa habitação localizada num bairro da freguesia de Donai. Ao chegarem à casa encontraram a mulher de 65 anos em paragem cardiorrespiratória, apresentando vários cortes no abdómen e no tórax provocados por um objeto contundente. No local estava ainda o marido, José Pires, 67 anos, com ferimentos no rosto e no tórax, que contou que haviam sido atacados por um familiar. O homem foi internado no Hospital de Bragança, mas já tinha tido alta.

Foi José quem saiu à rua a pedir socorro e alertou os vizinhos, que ligaram para o 112.

De acordo com informações recolhidas pelo JN naquele dia, a investigação da Polícia Judiciária de Vila Real ainda não tinha um suspeito identificado. Porém, existiam fortes indícios de que os crimes de homicídio e de tentativa de homicídio tenham sido cometidos por um familiar.

Na aldeia os habitantes disseram que havia conflitos com familiares próximos, nomeadamente um filho do casal, que tinha um passado ligado ao consumo de droga e tinha estado duas vezes preso, em Espanha e no Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança.

O filho garantiu ao JN que na noite da morte da mãe se encontrava fora de Bragança. "Cheguei de autocarro de manhã seguinte e tinha à minha espera a polícia. Eu não sabia de nada", referiu Carlos Pires.

As primeiras conclusões das observações feitas ao cadáver da vítima apontam para que Olga Pires tenha sido espancada com murros, mas também com um objeto em ferro.