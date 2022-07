Filho mata mãe e deixa pai gravemente ferido em Bragança

JAS e Glória Lopes Hoje às 10:22 Facebook

Uma mulher, com cerca de 65 anos, foi morta em Donai, Bragança, esta noite. O suspeito do crime é o filho, de 42 anos, que também deixou o pai gravemente ferido.

Os bombeiros foram acionados pelas 22.42 horas para uma agressão em Donai.

À chegada, constataram que a mulher apresentava cortes provocados por um objeto contundente e já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

Foi o marido da vítima quem saiu à rua a pedir socorro e alertou os vizinhos. O homem, de 67 anos, foi ferido com gravidade, no rosto e no tórax, pelo alegado homicida, que lhes terá entrado em casa.

O crime terá acontecido num contexto de violência doméstica e o suspeito é o filho do casal, com um passado ligado ao tráfico e consumo de drogas.

O óbito da mulher foi declarado no local, onde esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, os bombeiros de Bragança e a GNR, avançou fonte do CDOS.

Ao JN, a GNR informou que o caso foi entregue à Polícia Judiciária.