Matou companheiro de casa à pancada em Vila das Aves

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo, com 44 anos, suspeito de ter matado à pancada um homem, de 52 anos, que com ele coabitava, em Vila das Aves. O crime ocorreu em outubro de 2022 e o alegado homicida foi detido esta terça-feira.

Em comunicado divulgado hoje a PJ revela que os factos ocorreram no dia 27 de outubro, no interior de uma habitação, tendo o arguido agredido com violência a vítima, "um homem com quem coabitava e que, devido a vários problemas de saúde, era uma pessoa particularmente indefesa".

A vítima fora transportada inconsciente para o hospital "tendo a sua entrada, por indicação do arguido, sido registada como 'queda acidental', vindo aquela a morrer quatro dias depois".

A PJ começou a investigação em fevereiro passado e refere que "foi possível esclarecer as verdadeiras circunstâncias em que as lesões terão sido produzidas, recolhendo-se indícios da imputação da sua autoria ao arguido".

O detido, com antecedentes criminais por violência doméstica, vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.