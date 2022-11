Médico de Santarém preso por abusar de crianças nos Açores

Um médico, de 27 anos, a trabalhar no Hospital de Santarém, foi detido esta terça-feira, 22 de novembro, para cumprimento de uma pena de cadeia por abuso sexual de crianças. O clínico, interno do serviço de medicina interna, foi detido pela PSP. Os abusos sexuais terão ocorrido quando trabalhava nos Açores.

"O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Santarém da Divisão Policial de Santarém, em cumprimento de mandado de detenção emitido pela Autoridade Judiciária, procedeu à detenção de um homem, com 27 anos de idade, para cumprimento de pena de cinco anos e sete meses de prisão efetiva, pelo crime de abuso sexual de crianças", adiantou em comunicado a força policial, sem identificar a ocupação profissional do visado.

O médico foi conduzido pela PSP ao Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha. A detenção ocorreu em casa do clínico.

O homem tinha sido condenado por dez crimes de abuso sexual de menores. Foi detido agora após a condenação ter transitado em julgado.

A notícia da detenção do médico interno apanhou de surpresa e chocou os profissionais que trabalham no Hospital de Santarém, principalmente as pessoas que lidavam com o clínico. Na unidade hospitalar este é o assunto mais falado no dia de hoje.