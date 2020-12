Militar da GNR atingido em troca de tiros foi operado

Rogério Matos Hoje às 12:54 Facebook

O militar da GNR que foi, terça-feira, baleado no abdómen numa troca de tiros em Fernão Ferro, Seixal, foi operado e não corre perigo de vida. Ao que o JN apurou, foi-lhe removida parte do intestino no bloco operatório do Hospital Garcia de Orta.

O militar de 32 anos do Posto Territorial de Coruche acompanhava o colega do Núcleo de Investigação Criminal para executar um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Santarém. O suspeito foi abordado pelos militares no Intermarché de Fernão Ferro para cumprimento de pena de prisão por roubos e reagiu disparando contra o militar de 32 anos, atingindo-o no peito.

Miguel Abreu morreu na troca de tiros com a polícia Foto: DR

O homem de 43 anos, cuja última residência conhecida era em Sesimbra, colocou-se depois em fuga, atingiu o segundo militar numa perna e foi mortalmente abatido no parque de estacionamento do estabelecimento comercial. Os roubos pelos quais o suspeito foi condenado deram-se quando este residia na aldeia de Muge, em Coruche.