Militares da GNR de Setúbal vão usar coletes balísticos na rua

Rogério Matos Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os militares da GNR do distrito de Setúbal vão usar coletes à prova de bala durante o serviço a partir desta quarta-feira.

A medida surge num documento a que o JN teve acesso e que dá conta de ameaças proferidas contra a Guarda na sequência do tiroteio num supermercado no Seixal, onde um homem morreu e dois militares ficaram feridos.

Nesse documento, a GNR informa que os militares devem utilizar permanentemente o colete balístico durante as patrulhas ou em qualquer ocorrência a que sejam chamados. Já nas zonas consideradas sensíveis, as patrulhas não devem atuar sozinhas, mas com reforços, preferencialmente do Destacamento de Intervenção.