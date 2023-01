JN/Agências Hoje às 16:44 Facebook

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso da TAP relacionado com a saída, com indemnização, de Alexandra Reis da empresa e que levou a várias demissões no Governo.

Embora questionada pelo JN sobre o tipo de crime que está a ser investigado no inquérito, a PGR optou por não prestar essa informação.

Na mesma resposta, o gabinete de comunicação da procuradora-geral da República, Lucília Gago, referiu que o inquérito se encontra em segredo de justiça