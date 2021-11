Ministério Público quer apurar se Pinto da Costa ajudou filho no esquema

Alexandre Panda Hoje às 07:39 Facebook

Investigadas suspeitas de abuso de confiança que lesaram F. C. Porto. Documentação sobre circulação do dinheiro das comissões vai ser esmiuçada.

Jorge Nuno Pinto da Costa foi na segunda-feira alvo de buscas por parte do Ministério Público (MP), que quer apurar se o líder portista usou a função de presidente para ajudar o filho a, alegadamente, desviar dinheiro dos cofres do clube, através de um esquema de comissões inflacionadas ou mesmo fictícias, com a cumplicidade do empresário Pedro Pinho. Em causa estarão 20 milhões de euros.