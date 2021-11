Filho de Pinto da Costa suspeito de desviar comissões de jogadores

Alexandre Panda Hoje às 07:27 Facebook

Alexandre terá recebido comissões ocultas em vários negócios do F. C. Porto. Ministério Público realizou 33 buscas na SAD portista e nas residências dos suspeitos.

Alexandre Pinto da Costa, filho do histórico presidente portista, é suspeito de receber comissões milionárias na transferência de jogadores do F. C. Porto, intermediadas por outros empresários ligados ao clube. O Ministério Público (MP) desconfia que as comissões tenham sido inflacionadas ou sejam mesmo fictícias e, na manhã de segunda-feira, fez buscas nas casas de filho e pai, Alexandre e Jorge Nuno Pinto da Costa, no Porto.