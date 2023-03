Uma mulher de 45 anos foi atingida a tiro, esta terça-feira à tarde, no Bairro de Anta, em Espinho. A vítima foi assistida no local do crime pelos Bombeiros de Espinho.

A mulher, que apresentava ferimentos na perna direita, foi transportada ao hospital de Gaia, por volta das 16.30 horas.

As autoridades estão no local a tratar da ocorrência.