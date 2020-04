Mulher com Covid-19 foi ao supermercado e a centro de saúde

Salomão Rodrigues Hoje às 12:21 Facebook

A PSP informou, esta manhã, que uma mulher de 78 anos, residente em Ovar, infetada com Covid-19, foi detida, na tarde de segunda-feira, quando efetuava compras num hipermercado.

Em comunicado, a PSP diz que a mulher foi intercetada num estabelecimento comercial daquela cidade, "e era conhecedora do resultado positivo do teste à Covid-19, bem como do dever de confinamento obrigatório, pelo que foi acompanhada até ao seu domicílio", pela polícia.

De referir que a detida "antes da ida ao hipermercado deslocou-se, também, a um Centro de Saúde onde foi consultada e lhe prescreveram vários medicamentos".

O caso foi comunicado ao Ministério Público.