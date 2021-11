Mulher nunca deixou de falar com Rendeiro e foi apanhada a planear fuga

Alexandre Panda Hoje às 07:27 Facebook

Esposa do antigo patrão do BPP estaria na iminência de sair do país. É suspeita de branqueamento de capitais e sempre esteve em contacto com marido foragido.

Maria de Jesus Rendeiro, a mulher do antigo patrão do Banco Privado Português (BPP), esteve sempre em contacto com o marido nas últimas semanas, já após a fuga de João Rendeiro. É suspeita de crimes de falsificação, branqueamento de capitais e descaminho de obras de arte arrestadas por ordem judicial e estaria a planear sair do país, eventualmente para ir ter com o marido. Foi ontem detida pela Polícia Judiciária (PJ) que realizou buscas em casas do ex-motorista do casal e do pai deste, o presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio de Almeida. Há suspeitas de que ambos tenham ajudado o casal Rendeiro a esconder património desviado do BPP, através de transferências de imóveis.

O inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) visando a mulher de Rendeiro é bastante recente. Foi aberto depois de surgirem notícias sobre a venda de dois imóveis do casal ao ex-motorista e ao pai deste, que é um amigo de longa data do antigo presidente do BPP.