Mulher que incendiou casa com filhos dentro ficou em liberdade

O Tribunal de Barcelos deixou em liberdade uma mulher suspeita de atear fogo à sua habitação com os quatro filhos menores lá dentro, mas proibiu-a de contactar com as crianças.

Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), a arguida terá ainda de abandonar a habitação, situada em Vila Frescaínha S. Martinho, concelho de Barcelos. Fica igualmente proibida de frequentar aquela freguesia.

A mulher, de 36 anos, foi detida ontem, quarta-feira, depois de na véspera ter ateado fogo à sua habitação. Segundo a PJ, a mulher agiu por motivos passionais e num quadro de violência doméstica.

O incêndio provocou a "destruição parcial" do imóvel.

"Não fosse o rápido alerta por populares e a pronta intervenção dos bombeiros e o incêndio teria consumido todo o edificado", sublinha a PJ, em comunicado.

Uma das filhas da mulher teve de receber tratamento hospitalar, por inalação de fumos.

As quatro crianças ficam, entretanto, ao cuidado do pai, tendo já sido aberto um processo de promoção e proteção de menores, que decidirá sobre o seu futuro.