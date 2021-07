Mulher que insultou pediatra negro condenada a pagar 1500 euros de indemnização

Sofia Cristino Hoje às 11:34 Facebook

Daniela Domingos foi esta quinta-feira condenada a pagar uma indemnização de 1500 euros e uma multa de 1300 euros por ter proferido insultos de caráter racista contra o médico que atendeu a sua filha, em 2018.

O pediatra, Pedro Costa, exigia ser indemnizado em cerca de 15 mil euros pelos danos sofridos, mas o tribunal não conseguiu provar que o médico "tivesse sido abalado com a conduta da arguida", uma vez que continuou a trabalhar.

"Não obstante de ter sido atingida a sua honra, continuou a desempenhar as suas funções, sem reporte algum que esta situação o tenha prejudicado. Não era isto que ia por em causa a sua confiança", disse a presidente do coletivo de juízes, na leitura da sentença, esta manhã de quinta-feira, no Tribunal de Loures.

Em julho de 2018, Pedro Costa assistiu a filha bebé de Daniela na urgência do Hospital Beatriz Ângelo, que terá perguntado, logo após o conflito, se não havia um "médico branco" para atender a criança. A consulta decorreu normalmente até ao momento em que o médico, com cerca de 50 anos, tentou observar a garganta da menina de 20 meses, usando uma "espátula" para lhe baixar a língua.

Incomodada, a criança terá começado a chorar. Foi então que a situação se descontrolou. "A mãe agarrou-me o braço e puxou-me", contou Pedro Costa em tribunal. Depois, ter-lhe-á perguntado se pensava que estava a observar um "animal", chamando-o de "macaco", "preto de merda" e "filho da puta".

O tribunal disse, esta manhã, que "absolutamente nada poderia justificar este descontrole por parte da arguida" e que "não se pode compactuar com este tipo de conduta" de "puro racismo". O coletivo de juízes optou, por isso, por aplicar 120 dias de multa pelo crime de injúria agravada e 180 dias de multa relativamente ao crime de difamação.

"Devido à situação muito precária da arguida a multa foi fixada em 1300 euros. Em relação ao pedido cível, o tribunal fixa a indemnização a pagar ao assistente em 1500 euros acrescido de juros por danos não patrimoniais". Já os danos patrimoniais procedem, uma vez que não se conseguiu prová-los.

O tribunal lamentou ainda a arguida ter faltado à primeira sessão de julgamento e não ter admitido a totalidade dos factos. "O melhor seria ter feito uma confissão", disse a presidente do coletivo de juízes.