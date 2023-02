Negócio da droga na Pasteleira movimenta 100 mil euros por dia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:48 Facebook

Seis bancas instaladas na Pasteleira Nova vendem mais de 18 mil doses e "faturam" cerca de cem mil euros por dia. Lucros avultados forçam pactos de não agressão entre redes criminosas e compram colaboração com moradores.

Há um narcobairro na cidade do Porto. Na Pasteleira Nova é o dinheiro do tráfico de cocaína e de heroína que impõe a lei, compra a colaboração de muito dos moradores e, com a ameaça de violência, dita o silêncio dos restantes. Tudo é controlado por duas ou três autodenominadas "firmas", que são hierarquizadas e organizadas e que gerem seis bancas de venda direta aos toxicodependentes. O volume do tráfico, que movimenta mais de 18 mil doses de droga e cerca de cem mil euros por dia, segundo estimam diferentes fontes policiais, sustenta uma "guerra fria" entre traficantes, conscientes de que o negócio prolifera com um pacto de não agressão, num bairro habitado por quase 900 pessoas.