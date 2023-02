Padre e amante compram Porsche e casa com 800 mil euros de várias IPSS

Acusação do Ministério Público imputa crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais a arguidos, que geriam seis instituições sociais.

Viagens, roupas de luxos, marisco, um barco, uma vivenda em Peniche, um Porsche Panamera e um sem-número de despesas pessoais terão sido pagas com cerca de 800 mil euros desviados de várias instituições particulares de solidariedade social (IPSS) ligadas à Igreja por um padre, Arsénio Isidoro, e uma gestora, Ana G., de 56 anos, que, segundo o Ministério Público, mantinham uma relação. Os dois arguidos, que lideravam seis IPSS destinadas a apoiar crianças ou idosos, vão ser julgados em breve no Tribunal de Loures, por abuso de confiança e branqueamento de capitais.

De acordo com a acusação o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, o padre foi assumindo a presidência de várias IPSS, sediadas dos arredores da capital. Eram a Casa do Gaiato de Loures, que acolhia crianças desfavorecidas, a Associação Protetora Florinhas da Rua, o Centro Comunitário e a Fábrica da Igreja da Paróquia de Ramada, além da Associação Liga à Vida, uma organização não governamental (ONG) que tinha como missão ajudar crianças de São Tomé e Príncipe e ainda o Instituto de Beneficência Maria da Conceição Ferrão Pimentel (Sãozinha). Só esta IPSS, que geria uma creche e um jardim de infância, acolhendo crianças em risco e com deficiência, recebeu 2,5 milhões de euros da Segurança Social, entre 2008 e 2014. Em todas estas instituições, o padre colocou Ana G., mulher que à data dos factos era casada, como tesoureira ou administrativa ligada às contas.