Padre tutor de deficiente detido por abusos em casa paroquial e hotel

Antigo sem-abrigo estava à guarda de pároco de Foz Côa. Vítima resgatada pela PJ era sacristão e tinha de trabalhar sem receber.

Tirou um sem-abrigo com deficiência das ruas de Foz Côa, acolheu-o na sua casa paroquial e tornou-se seu tutor por decisão judicial. Mas, ao fim de alguns anos, começou a pedir-lhe favores sexuais e deu-lhe trabalho enquanto sacristão e jardineiro, mas apenas em troca do alojamento e da comida, sem salário. Também levou a vítima para um hotel da Maia, onde terão sido consumados abusos. Foi por estas suspeitas que o padre António Júlio Pinto, 63 anos, foi detido na quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto. Vai esta sexta-feira ao Tribunal de Matosinhos para conhecer as medidas de coação.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima é natural de Foz Côa, onde, em 2015, conheceu o sacerdote, que tinha a seu cargo várias paróquias, algumas também na zona pastoral de São João da Pesqueira. O sem-abrigo, de 44 anos e com uma deficiência cognitiva, não tinha, na altura, qualquer suporte familiar e vivia da mendicidade, numa pobreza extrema.