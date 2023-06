Pai e filho condenados por agredir e ofender militar da GNR

O Tribunal da Relação de Évora (TRE) confirmou a sentença do Tribunal de Setúbal que condenou um pai e filho, de 58 e 29 anos, respetivamente, pelos crimes de injúria agravada e resistência e coação sobre funcionário cometidos contra um militar da GNR do Pinhal Novo aquando de uma abordagem policial.

No acórdão, datado de 25 de maio, que o JN consultou, o TRE condenou os dois arguidos a uma pena de um ano e nove meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, pelo crime de resistência e coação sobre funcionário. Em cúmulo jurídico, os dois homens foram ainda condenados a penas de multa no valor de 1080 euros, no caso do pai, e a 210 euros, no caso do filho, pelo crime de injúria agravada. O mais velho ficou ainda proibido de conduzir durante 14 meses.

O caso aconteceu a 31 de março de 2017, pelas 20 horas, quando os dois homens foram intercetados por uma patrulha da GNR no Aceiro Principal da Carregueira. Após receber ordem de paragem, o condutor, que seguia com o filho, não a acatou e começou a circular a uma velocidade superior. Só após percorrer cerca de dois quilómetros, é que o progenitor acabaria por parar o veículo, altura em que os militares realizaram o teste ao álcool, tendo tal exame acusado uma taxa de 1,32 g/l.

Após ter sido informado de que teria repetir o mesmo exame no posto da GNR, o arguido mais velho recusou-se, pelo que lhe foi dada voz de detenção. Nessa ocasião, e sem que nada o fizesse prever, o homem desferiu um soco com a mão direita na direção de um dos militares, vindo a acertar-lhe na parte superior do braço direito. "És um valentão do caralh*, sem farda és um merd*s, puto do caralh*, tenho idade para ser teu pai, vou-te fod*r, deixa estar que brevemente vais-te arrepender disto", disse-lhe.

Perante tal reação, o militar tentou detê-lo com recurso à força física, o que acabou por conseguir, ficando então o arguido manietado no solo.

Ao presenciar tal situação, o filho saiu do interior do veículo e dirigiu-se ao militar, por trás, agarrando-o pela zona abdominal com os dois braços. "Larga o meu pai, seu filho da put*", gritou.

O militar acabaria por ceder e soltar o arguido, que lhe disse "Fod*-se és um herói do caralh*, nem me consegues prender, és um menino, arrebento-te todo, a ti e à menina". Só após a chegada de outros militares da GNR ao local é que os suspeitos acabaram detidos.

Agiram em "comunhão de esforços"

No recurso para o Tribunal da Relação de Évora, a defesa do arguido mais velho argumentou que as penas aplicadas eram "desproporcionais", uma vez que a única condenação que tinha já estava extinta. Além disso, dizia estar inserido "social e familiarmente, tendo a seu cargo os progenitores, pessoas de avançada idade e doentes", que necessitavam deslocar-se regulamente a hospitais e centros clínicos, sendo ele quem os transportava.

Já o arguido mais novo justificou-se dizendo que, à data dos factos, tinha 22 anos e que tal "ato de desespero" tinha sido "em defesa do seu pai". Alegou ainda que a expressão utilizada ("filho da put*") não visou ofender a honra ou consideração do militar. "Trata-se de uma expressão desrespeitosa e nada educada, censurável do ponto de vista moral, não assumindo relevância criminal", argumentou.

No entanto, os desembargadores não colheram estes argumentos dizendo que ambos agiram em "comunhão de esforços". Justificaram ainda que as penas mostravam-se "criteriosas e proporcionais" e não tiveram dúvidas de que, no caso do arguido mais novo, este quis "enxovalhar o visado", colocando em causa o bom nome pessoal e profissional do agente de autoridade. "Não subsistem dúvidas de que o arguido sabia estar a dirigir-se a agente das forças de segurança no exercício das suas funções, pretendendo naturalmente atingi-lo na sua honra e consideração pessoal e profissional, como veio a suceder", finalizaram os juízes.

Indemnização civil

Os arguidos vão ainda ter de pagar, solidariamente, ao Estado a quantia de 208,38 euros após um pedido do Ministério Público.