PJ descobre suspeitos da morte de jovem de Gaia em discoteca

Um dos alegados homicidas de Famalicão foi preso pelo assassinato nos festejos do título portista. Segundo homem fugiu para o estrangeiro.

A Polícia Judiciária de Braga já identificou os dois alegados autores do homicídio de um jovem de 21 anos, Hugo Daniel Coelho Ribeiro, de Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, que foi cometido na madrugada de 6 de março deste ano, à porta de uma discoteca de Vila Nova de Famalicão.

Fonte judicial adiantou ao JN que um dos implicados é Diogo Daniel Fonseca Meireles, de 25 anos e conhecido pela alcunha "Xió", que já se encontra preso preventivamente, mas à ordem do processo do homicídio que, no dia 8 de junho, vitimou um adepto portista, Igor Silva, durante os festejos da vitória do F.C. Porto na Liga de Futebol.