Cadeia para guarda prisional que matou agente da PSP em Évora

O guarda prisional que, no sábado à noite, terá atropelado mortalmente um agente da PSP de folga, em Évora, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, decidiu, esta segunda-feira à noite, o juiz de instrução criminal de Évora.

Está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica e ofensas à integridade física.

Na madrugada de domingo, o suspeito foi detido pela GNR de Alcabideche por alegadamente ter atropelado mortalmente um agente da PSP, em Évora, que o tentou impedir de agredir a mulher na via pública. Após o sucedido, José Malengue deixou aquela cidade alentejana, onde estaria a passar um fim de semana com a companheira, rumando a Sintra.

De caminho, apresentou queixa por agressões, como vítima, no posto da GNR de Montemor-o-Novo, numa altura em que as autoridades, e até o próprio, desconheceriam que António Doce tinha morrido em consequência do atropelamento.

