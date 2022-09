PSP apanha três "turistas de grafitagem"

TRA Hoje às 17:13 Facebook

Três cidadãos estrangeiros foram surpreendidos por um agente da PSP quando grafitavam uma cabine de alvenaria na freguesia da Estrela, em Lisboa. Foram identificados e o material de pintura foi apreendido cautelarmente. Admitiram estar a praticar "turismo de grafitagem".

Pelas 11.49 horas do dia 2 de setembro, um polícia que se deslocava para o início do seu turno na esquadra na Estação Ferroviária de Oeiras apercebeu-se de que junto a uma cabine de alvenaria privada, na freguesia da Estrela, em Lisboa, se encontravam três jovens a grafitar.

O polícia abordou os suspeitos, todos de nacionalidade estrangeira. Os jovens disseram que não sabiam que estavam a incorrer num crime e afirmaram que apenas estavam a realizar pinturas artísticas.

Os arguidos admitiram que não tinham autorização para aquela atividade e que estavam a praticar "turismo de grafitagem", um fenómeno já familiar para os polícias da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, muito comum em comboios e em vários países.

Os jovens foram identificados e foram apreendidos 70 bicos de latas, 31 latas de spray, dois marcadores e dois sacos.

Em comunicado, a PSP afirma que "continuará a desencadear todas as ações preventivas possíveis no sentido de evitar que novas ações idênticas sejam cometidas, evitando a danificação da propriedade alheia, almejando desta forma reforçar os níveis de segurança das populações em geral e dos utentes dos Transportes Públicos da área Metropolitana de Lisboa em particular".