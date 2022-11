PSP apreende autocaravana e três carros furtados em bairros do Porto

JN Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Em menos de 12 horas, entre ontem e a madrugada de hoje, a PSP do Porto conseguiu apreender quatro veículos furtados. Três das viaturas, furtadas em Matosinhos, Gaia e Alfena, foram recuperadas junto dos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, em Lordelo do Ouro. Uma autocaravana foi apreendida a pouca distância, na zona do Fluvial. Seis suspeitos foram identificados.

O primeiro caso ocorreu pelas 13.30 horas de ontem, segunda-feira. Agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP aperceberam-se de dois homens e uma mulher, com idades entre os 49 e os 51 anos, que se deslocavam num veículo de gama alta, de modo suspeito, no Bairro da Pasteleira Nova. Foram abordados e os polícias constataram que a viatura havia sido furtada em Matosinhos.

Um dos suspeitos tinha em sua posse um cartão bancário que havia sido furtado juntamente com uma autocaravana que estava parqueada em Matosinhos, nas proximidades do Mar Shopping. Após diligências, os polícias constataram que o cartão furtado havia sido utilizado para a compra de vários artigos como ferramentas, conjuntos de atoalhados, maços de tabaco, bolsas e uma máquina de café. Os produtos foram apreendidos.

PUB

Os polícias conseguiram apurar que a autocaravana estava estacionada na rua João Batista Lavada a pouca distância do bairro. A viatura foi recuperada.

Carro furtado e com bidões de combustível

Mais tarde, pelas 18.30 horas, também no Bairro da Pasteleira Nova foi detido um homem de 32 anos, desempregado e residente em Viseu. Polícias em patrulhamento viram um ligeiro de mercadorias furtado dias antes em Vila Nova de Gaia.

Ordenaram a imobilização da viatura e verificaram que o condutor não tinha carta de condução e transportava três bidões com combustível, uma chave de outra viatura automóvel e duas mangueiras. Foi identificado e notificado para comparecer perante a autoridade judicial.

Esta madrugada, pelas 0.30 horas, no bairro Pinheiro Torres (PT) foram intercetados dois homens, de 27 e 39 anos, por suspeita de furto automóvel. Polícias em patrulhamento automóvel detetaram que os suspeitos estavam no interior de um ligeiro de mercadorias, dado como furtado momentos antes junto da GNR de Alfena. No decurso de diligências policiais verificou-se ainda que no interior da viatura se encontrava uma "gazua", objeto que lhes foi apreendido.