PSP dispersa centenas de pessoas em miradouro de Lisboa

A PSP dispersou, ao início desta madrugada, uma multidão de cerca de 500 pessoas concentradas no Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, a maioria sem máscara.

"Houve um ajuntamento de pessoas que, segundo o que conseguimos apurar, terá chegado a perto de cinco centenas de pessoas no Miradouro de São Pedro de Alcântara", com "parte significativa" a não usar máscara, explicou à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP.

No local, estiveram "oito a 15 agentes" do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, já depois da meia-noite, que não fizeram detenções, uma vez que, à chegada dos agentes, as pessoas dispersaram. "O nosso principal objetivo ali era dispersar a multidão, por forma a fazer com que as regras sanitárias se cumprissem", disse aquela fonte.

A PSP foi alertada para a ocorrência através de "uma chamada" de um cidadão, garantindo que a intervenção dos agentes "foi rápida". "Entre o momento do nosso conhecimento e o momento da dispersão passou pouco tempo", afirmou, acrescentando que a força policial vai "tentar apurar se se tratou de um movimento espontâneo ou de algo organizado nas redes sociais".

Embora tenha terminado o estado de emergência e o país tenha avançado para a última fase do desconfinamento, continua em vigor o dever de recolhimento domiciliário, a obrigação de permanecer na habitação. "Se é verdade que podemos deslocar-nos para obtenção de serviços - neste caso, pode ser um serviço de restauração -, depois de usufruirmos do serviço deixa de estar verificada" a justificação para permanecer na via pública, lembrou a PSP.

Além disso, continua em vigor "o uso de máscara, que também não se verificava em parte significativa daquelas pessoas", e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública, "uma regra da pandemia, precisamente para evitar a aglomeração de pessoas".