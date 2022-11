PSP faz buscas em Marvila para apreensão de armas e munições

JN Hoje às 08:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Lisboa está, esta terça-feira, a realizar uma operação especial de prevenção criminal com vista à apreensão de armas e munições na freguesia de Marvila.

A "Operação E-Guns" está em curso, esta terça-feira de manhã, para "dar cumprimento a 12 mandados de busca domiciliária", informa o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em comunicado.

Esta "operação especial de prevenção criminal" tem por objetivo a "apreensão de armas e munições, através do cumprimento de mandados de busca e apreensão na freguesia de Marvila em Lisboa".

PUB

A PSP acresenta que a ação decorre "em estreita articulação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa, (...) envolvendo Polícias da Divisão de Investigação Criminal e de várias valências da PSP, nomeadamente, Equipas de Intervenção Rápida e do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Metropolitano de Lisboa".