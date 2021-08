Hoje às 00:03 Facebook

Twitter

Partilhar

No seguimento da notícia publicada na edição do JN de 22 de julho de 2021, com o título "PSP e GNR de mãos a abanar após reunião com o Governo - Quanto ganha um polícia em Portugal?", a [Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária] ASFIC/PJ esclarece o seguinte:

Ao contrário do que refere a notícia, não existe qualquer suplemento de piquete nos vencimentos na PJ. Existe apenas o pagamento pontual pelo serviço de piquete, quando prestado, com a duração de 24 horas e remunerado a €2,90/hora.

Existe um único suplemento na remuneração mensal da carreira de investigação criminal da PJ, distinta por designação legal enquanto carreira especial, com declarada especificidade de funções, integrada num corpo superior de polícia e de grau de complexidade funcional 3.

É incorreto comparar remunerações entre Inspetor da PJ e Agente da PSP / Guarda da GNR. Ao contrário destes últimos, o Inspetor da PJ pertence a um Corpo Superior de Polícia, tem atribuída a classificação máxima de grau de complexidade funcional, exigência de Licenciatura para ingresso na carreira (à semelhança apenas dos oficiais da PSP / GNR quanto a estas duas últimas condições) e tem competência reservada atribuída em matéria de investigação criminal, cabendo-lhe a responsabilidade e exclusividade da investigação dos crimes definidos legalmente de maior complexidade, gravidade, organização e violência.

Concluindo: 1 - não é verdade que exista um suplemento de piquete de 70€ no vencimento do Inspetor da PJ; 2 - apesar de citar fontes ligadas à PJ que, pelas razões acima referidas, esclarecem que o vencimento do Inspetor da PJ só deve ser comparado com os dos oficiais da PSP e GNR, o JN não deixa de comparar o vencimento do Inspetor da PJ com os das categorias de Agente da PSP e Guarda da GNR, incluindo incorretamente nesse contexto um suplemento de piquete de €70 no vencimento do Inspetor da PJ, o que é falso e induz o leitor em erro.

O Presidente da Direção Nacional

(Carlos Garcia)