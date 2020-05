Rapper português Mota Jr encontrado morto em Sesimbra

Rogério Matos Hoje às 20:49 Facebook

O corpo do artista de rap Mota JR foi encontrado na noite de segunda-feira num mato perto da vila de Sesimbra. David Mota foi raptado à porta de casa em São Marcos, Cacém, a 15 de março e nunca mais foi visto.

O cadáver estava em elevado estado de decomposição, mas, pelas roupas encontradas, a PJ acredita tratar-se do artista português, de 29 anos.

Ao que o JN apurou foi um popular que encontrou o cadáver e alertou as autoridades. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde será feita a identificação com recurso ao ADN e dentição.

A Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ está a investigar o caso e o JN sabe que os inspetores acreditam que a vítima foi assassinada. Na noite do rapto, a vítima, David Mota, estava em casa quando recebeu um telefonema, por volta da uma hora da madrugada, para descer à entrada do prédio.

O rapper foi visto a falar com dois indivíduos à porta de casa, em São Marcos, antes de desaparecer. No local, ficaram manchas de sangue, que levam as autoridades a crer que foi esfaqueado.