Rede inspirada no "Lobo de Wall Street" burlou milhares de brasileiros

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve na zona de Lisboa quatro pessoas suspeitas de integrarem uma rede criminosa que terá burlado mais de mil brasileiros com falsos investimentos bolsistas. Chegaram a ter call centers com mais de cem telefonistas a angariar vítimas.

Os quatro detidos, três brasileiros e uma portuguesa, são procurados pelas autoridades brasileiras pela prática dos crimes de peculato, fraude eletrónica e comercial, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A investigação durava há cerca de um ano. De acordo com a justiça brasileira, o grupo montou uma empresa com sede no Brasil e escritórios em Lisboa, com o intuito de atrair investimentos para falsos negócios na Bolsa de Valores.

Segundo a Globo, a rede inspirou-se no filme "O Lobo de Wall Street" para montar um esquema de burla altamente organizado. Aliás, os cabecilhas até incentivavam os funcionários a ver o filme para aprender como atuar e adotaram o lema da personagem interpretada por Leonardo di Caprio: ""Pensem em vocês e em suas famílias, esqueçam as vítimas".

Call centers com centenas de pessoas

O método passava por call centers que chegaram a empregar centenas de brasileiros. Os telefonistas ligavam de Portugal para o Brasil usando uma aplicação que simulava o indicativo brasileiro para parecer que eram chamadas internas. Os burlões ofereciam alegados investimentos bolsistas de alta rentabilidade. Prometiam lucros elevados e rápidos mas, no final, desapareciam com o dinheiro das vítimas.

Os burlões desenvolveram falsas aplicações que simulavam investimentos. A certo momento, era-lhes dito que tinham perdido o dinheiro, mas que tal fazia parte do risco. A solução era investir ainda mais para recuperar o dinheiro perdido e conseguir lucros.

Algumas das vítimas terão até contraído empréstimos para continuar a investir iludidos que ainda poderiam ganhar dinheiro. Porém, a verdade é que o seu dinheiro nunca fora investido. Tinha sido desviado para contas bancárias dos burlões e convertido em criptomoedas. Quando os burlões se apercebiam que as vítimas não tinham mais dinheiro, cortavam os contactos e desapareciam.

Ainda segundo o blog Portugal Giro da Globo, milhares de brasileiros terão sido vítimas do esquema tendo perdido muitos milhões de euros.

Os suspeitos detidos pelo SEF serão apresentados ao Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, com vista à sua extradição para o Brasil.