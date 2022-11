Relação do Porto confirma absolvição de Rui Moreira no caso Selminho

JN Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal da Relação do Porto confirmou, na quarta-feira, o acórdão de primeira instância que absolveu o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, do crime de prevaricação no processo Selminho.

Os juízes desembargadores da 1.ª secção do Tribunal da Relação do Porto julgaram improcedente o recurso interposto pelo Ministério Público, confirmando a decisão absolutória do Tribunal Criminal do Porto.

A Relação reconhece que Rui Moreira "estava impedido de outorgar", como fez, procuração a um advogado para representar a Câmara do Porto no processo que a opunha à imobiliária Selminho, "por haver um conflito de interesses, uma vez que tinha ligações pessoais/familiares" à empresa.

PUB

No entanto, ao contrário da convicção do Ministério Público, "não resultou provado que o arguido tivesse tomado qualquer decisão sobre o destinos da ação que corria termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto ou que a transação judicial e o compromisso arbitral tivessem ocorrido por determinação e segundo as instruções do arguido", concluíram os desembargadores da Relação do Porto.

No conflito entre a Câmara do Porto e a imobiliária da família de Rui Moreira disputavam-se direitos de construção sobre um terreno situado na Calçada da Arrábida, na cidade do Porto.