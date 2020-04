Rui Pinto libertado mas sob guarda da PJ

Alexandre Panda e Nuno Barbosa Hoje às 19:47 Facebook

Rui Pinto, que estava em prisão preventiva desde 22 de março do ano passado, saiu da cadeia, ao abrigo de um estatuto especial de testemunha. Fica sob guarda da PJ, com quem decidiu colaborar.

O pirata informático, criador do Football Leaks e autor das revelações do caso Luanda Leaks, deixou a cadeia anexa à PJ e, oficialmente, passa a estar sujeito à medida de coação de permanência na habitação. No entanto, por questões de segurança, Rui Pinto aceitou ficar sob guarda da PJ e vai passar a viver em instalações daquela polícia, com quem decidiu colaborar.

O jovem que está na origem do Football Leaks aceitou colaborar com a justiça, beneficiando de um estatuto especial de testemunha. De acordo com informações recolhidas pelo JN, o acordo implica a desencriptação de todos o material informático que tinha quando foi detido em Budapeste, para além de ajudar Ministério Público e PJ a analisar os dados lá alojados.

Os advogados de Rui Pinto já emitiram um comunicado em que se congratulam com a libertação do arguido.

"Na presente data, foi revogada a medida de coação de prisão preventiva aplicada a Rui Pinto, tendo o mesmo abandonado já as instalações do estabelecimento prisional anexo à PJ [Policia Judiciária]. Rui pinto encontra-se agora sujeito à medida de obrigação de permanência na habitação, cumulada com a proibição de acesso à internet, sob responsabilidade da Polícia Judiciária", refere o comunicado enviado ao JN pelos advogados William Bourdon, Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota, que acresentam que "a defesa de Rui Pinto congratula-se com esta decisão e confia que outros passos serão dados no sentido da total liberdade do seu constituinte, cujas revelações já muito contribuíram para o combate à grande criminalidade, nomeadamente no âmbito do crime económico."

Em 17 de janeiro, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar a julgamento Rui Pinto por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, mas deixou cair 57 dos 147 crimes pelos quais o arguido havia sido acusado pelo Ministério Público (MP).