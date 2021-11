SAD do F.C. Porto e empresários alvo de buscas

Alexandre Panda Hoje às 10:29, atualizado às 10:50 Facebook

O Ministério Público está, esta segunda-feira, a realizar buscas na SAD do F.C. Porto, assim como em residências e escritórios de empresários que fizeram negócios com o clube azul e branco nos últimos anos. Um dos visados é o filho do presidente do clube, Alexandre Pinto da Costa.

Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, além de falsificação de documentos.

Existem suspeitas de que o Estado possa ter sido lesado em pagamentos de comissões duvidosas, na transferência de jogadores.

O JN já contactou o F.C. Porto, no sentido de obter uma reação, mas até ao momento ainda não obteve resposta.

As buscas decorrem no âmbito da Operação Cartão Vermelho, que investiga suspeitas de fraude fiscal no futebol. Foi durante a mesma investigação que Luís Filipe Vieira, ex-presidente da SAD do Benfica, foi detido.