Sequestrou e ameaçou avó com uma faca por causa de droga

A PSP deteve um homem de 24 anos que sequestrou e ameaçou com uma faca a própria avó em casa, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, por esta não lhe dar dinheiro para o consumo de droga. O agressor, toxicodependente e com historial de agressões à avó, tentou ainda agredir os agentes da PSP que partiram em socorro da vítima. Foi detido e libertado mais tarde pelo Tribunal de Setúbal.

O caso ocorreu na quarta-feira. Os polícias foram alertados para uma situação de violência doméstica em curso. À chegada, conseguiram ouvir vários gritos e objetos a partir provindo do interior da habitação, tendo visualizado a vítima, uma mulher idosa a tentar sair do interior da residência, sendo impedida pelo ofensor, seu neto, que recorreu a uma arma branca para ameaçar a vítima e os polícias presentes.

O agressor acabou por ser manietado e detido pela PSP. Foi esta quinta-feira presente a tribunal para aplicação de medidas de coação e acabou por ser libertado pelo Juiz de Instrução Criminal mediante a proibição de contactos com a vítima e de se aproximar da casa desta. Também ficou obrigado a apresentações semanais à esquadra.

De acordo com a PSP, o agressor apresenta comportamentos aditivos, nomeadamente de produto estupefaciente, vinha de forma reiterada e violenta e em manifesto crescendo de gravidade, infligindo maus tratos psíquicos à sua avó, pessoa particularmente indefesa em razão de idade, com a qual coabita.

Na origem das agressões está a exigência que o agressor impunha à idosa para dinheiro que lhe permitisse a aquisição de estupefaciente, o que contribuiu para gerar na mesma um profundo sentimento de temor, inquietação e angústia na vítima, descreve a PSP.