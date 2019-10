Sócrates tem quatro tardes para convencer o juiz Ivo Rosa de que está inocente

Inês Banha Hoje às 10:16 Facebook

Juiz começa na segunda-feira a interrogar o antigo primeiro-ministro. Sessões vão ser à porta fechada. Ex-governante acusado de 31 crimes de fraude fiscal, branqueamento, corrupção e falsificação.

Inocente. É assim que, a avaliar pelo seu requerimento de abertura de instrução, o ex-primeiro-ministro José Sócrates se irá declarar, a partir de segunda-feira, perante o juiz de instrução Ivo Rosa, o magistrado responsável por decidir se o processo Operação Marquês segue (ou não) para julgamento e em que termos.

No total, o antigo governante socialista está acusado pelo Ministério Público (MP) de 31 crimes de corrupção, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada, 30 dos quais em coautoria com pelo menos um dos restantes 27 arguidos no caso, incluindo nove empresas.