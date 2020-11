Sporting investigado por compra suspeita de jogador ao Estoril

Alexandre Panda Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministério Público tem inquérito em curso para apurar se transferência de Matheus Oliveira pelo dobro do valor de mercado influenciou vitória em 2017.

O Ministério Público (MP) está a investigar a compra de um futebolista do Estoril Praia pelo Sporting. Há suspeitas de que a aquisição por dois milhões de euros do passe de Matheus Oliveira tenha sido inflacionada e servido para que a equipa verde e branca fosse beneficiada num jogo contra o Estoril, em fevereiro de 2017. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a investigação.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o inquérito está a cargo da equipa especial do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que investiga crimes relacionados com o futebol. É a mesma equipa que também tem o processo dos e-mails do Benfica e casos relacionados com outros clubes.