Supremo confirma condenação de inspetores do SEF pela morte de Ihor Homeniuk

Pena é de nove anos de prisão. Cidadão ucraniano morreu em 2020, após ser espancado pelos arguidos, no aeroporto de Lisboa.

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou, esta sexta-feira, o recurso dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) condenados por, em 2020, terem matado Ihor Homeniuk. Com esta decisão, mantém-se a pena de prisão nove anos de cadeia aplicada aos três arguidos, em prisão domiciliária desde que foram detidos, a 30 de março de 2020, cerca de duas semanas após o crime.

A decisão foi divulgada no Citius, o portal usado pelos profissionais de Justiça para tramitar os processos.

Ihor Homeniuk morreu, aos 40 anos, a 12 de março de 2020, depois de ter sido espancado e abandonado, conforme ficou demonstrado no julgamento e foi confirmado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, pelos três inspetores em causa: Duarte Laja, de 49 anos, Luís Silva, de 45, e Bruno Sousa, de 44. Nenhum teve, segundo as mesmas fontes, intenção de matar o cidadão ucraniano, pai de duas menores, e cuja entrada em Portugal fora barrada dois dias antes.

O crime aconteceu numa sala sem videovigilância do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT), gerido pelo SEF, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Para a condenação, foram essenciais a autópsia ao corpo - contestada pelos arguidos - e os testemunhos dos vigilantes do EECIT, que, consoante o turno que integraram, estão a ser investigados, segundo o tribunal de primeira instância, "pela forma como trataram Ihor Homeniuk", manietando-o com fitas adesivas, e "pela forma como nada fizeram para auxiliar um homem em sofrimento", após as agressões.

Pena "justa"

No recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, baseado em questões jurídicas, os inspetores pugnavam pela redução da pena de que lhes tinha sido aplicada. Já a viúva do cidadão ucraniano, assistente no processo, pedia que a punição de cada um dos três inspetores fosse alterada para pelo menos 14 anos de prisão.

No acórdão, a que o JN teve acesso, os juízes conselheiros acabaram por negar todas as pretensões. Além de rejeitarem todas as nulidades invocadas pelos arguidos, Teresa Féria, Sénio Alves e Nuno Gonçalves defendem que a pena de nove anos de cadeia aplicada a cada um dos arguidos "se mostra fixada de modo de justo, correto e adequado às finalidades da punição legalmente consignadas".

Com esta decisão, foram já três as instâncias que condenaram ou confirmaram a condenação dos três inspetores do SEF pela morte de Ihor Homeniuk. A última hipótese de recurso é o Tribunal Constitucional.