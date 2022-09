Suspeitos de ataque à família Conceição não podem ser detidos

Alexandre Panda Hoje às 17:48 Facebook

Os dois homens identificados pela PSP como principais suspeitos do apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição não podem ser detidos. A lei não admite que sejam emitidos mandados de detenção por crimes menores e como tal apenas poderão ser constituídos arguidos, sem aplicação de medidas de coação, além do simples Termo de Identidade e Residência.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a PSP reuniu elementos de prova para imputar crimes de dano e ameaça, além de eventuais ofensas à integridade física, na forma tentada. Segundo o Código Penal, estes ilícitos não permitem a aplicação da medida de coação de prisão preventiva e, como tal, também não podem ser emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito. Só poderiam ter sido detidos se fossem apanhados em flagrante, na noite do ataque.

Recorde-se que pouco depois das 23 horas, após o jogo dos portistas frente ao Club Brugge para a Liga dos Campeões, que a equipa belga venceu por 4-0, a mulher do treinador do F.C. Porto saiu do parque de estacionamento do Estádio do Dragão. Ao passar nas imediações do Museu, o grupo de adeptos, composto por quatro ou cinco indivíduos, começou a insultar a família. Pelo que apurámos, gritaram: "Vão-se embora"; "são uns chulos". Logo a seguir, o veículo começou a ser apedrejado, deixando a família em pânico.