Armando Vara vai cumprir mais dois anos de prisão

Rogério Matos Hoje às 14:37, atualizado às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Lisboa condenou Armando Vara a cinco anos e um mês de prisão no âmbito do cúmulo jurídico de duas condenações, uma pelo Tribunal de Aveiro por tráfico de influências e outra mais recente pelo Tribunal de Lisboa por branqueamento de capitais.

O ex governante socialista já cumpriu três anos de pena no processo Face Oculta, de Aveiro, tendo sido alvo de perdão durante a pandemia e terá, agora, de cumprir outros dois anos e um mês pela decisão tomada no âmbito do cúmulo jurídico pelo processo que nasceu da Operação Marquês.

À saída da sala de audiências, Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Armando Vara, admitiu que vai recorrer da sentença pois o ex governante foi alvo de perdão numa pena de cinco anos, pelo que teria que cumprir apenas um mês. "É ridículo sujeitar Armando Vara a entrar no sistema prisional por um mês", referiu.

PUB

Durante a leitura do cúmulo jurídico, o juiz referiu que não lhe cabia a avaliação do perdão, mas apenas das penas alvo de cúmulo jurídico. Caberá esta avaliação ao Tribunal de Execução de Penas.

A aplicação da pena teve em conta, por um lado, a exposição pública do caso, o dano para a opinião pública e, por outro, o comportamento do condenado em reclusão e a ausência de novos crimes desde as condenações.