Tribunal obriga médico a violar sigilo para revelar crime contado por doente

O Tribunal da Relação de Guimarães determinou que um médico do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) de Braga terá de quebrar o sigilo profissional e depor como testemunha num inquérito por suspeita de crimes de tráfico de produtos estupefacientes agravado e de peculato. Um doente, ex-toxicodependente, confidenciou-lhe que recebeu morfina de uma amiga que trabalha num hospital. O médico recusou dizer nomes e a Ordem apoiou-o, mas a Relação decidiu que a quebra do sigilo é exigível face "à preponderância do interesse da administração da justiça".

O inquérito do Ministério Público (MP) de Braga - refere o acórdão - "iniciou-se com uma participação da ARS [Administração Regional de Saúde] do Norte noticiando que, numa consulta médica, um utente ex-toxicodependente, durante a investigação de algumas queixas álgicas, revelou que faz uso de morfina subcutânea que "uma amiga" que trabalha no hospital local "lhe dá", descrevendo, detalhadamente, quer a embalagem da morfina quer o procedimento, inclusive com uso de agulhas subcutâneas que a mesma "amiga" lhe fornece".

Nessa sequência, considerou o MP que tal factualidade, em abstrato, pode integrar a prática dos crimes de peculato e outro de trafico de produtos estupefacientes agravado.