Um dos maiores narcotraficantes portugueses detido a visitar a família

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Oliveira estava escondido no estrangeiro e era o braço-direito em Portugal do "Escobar brasileiro". Ligado aos 350 quilos de cocaína dissimulados em caixas de papaia que, em fevereiro, foram apreendidos pela PJ.

Um dos maiores traficantes de cocaína em Portugal foi detido, no final da semana passada, pela Polícia Judiciária (PJ). Rúben Oliveira, 38 anos, foi apanhado quando abandonou o esconderijo no estrangeiro para visitar a família, em Lisboa. O português era o braço-direito em Portugal de Sérgio Carvalho, o narcotraficante conhecido por "Escobar brasileiro", e, em fevereiro deste ano, tentou introduzir na Europa, através do aeroporto de Lisboa, 350 quilos de cocaína dissimuladas em caixas de papaia. Oliveira seria o responsável pela logística da retirada da droga do avião e ainda pela sua venda e transporte.