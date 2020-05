Rapaz de 13 anos esfaqueado na perna em rixa na Praia de Carcavelos

Inês Banha Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz de 13 anos foi esfaqueado numa perna, ao final da tarde deste sábado, durante uma rixa na Praia de Carcavelos, concelho de Cascais. O jovem foi transferido para o Hospital de Cascais e não corre perigo de vida.

"Diz que não sabe quem o atingiu", adiantou, ao JN, Paulo Santos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, que acorreram ao local.

O incidente aconteceu pelas 18.30 horas e, quando as autoridades chegaram à praia, encontraram apenas o adolescente ferido.

No total, terão participado na confusão entre 10 e 15 pessoas, que, antes do desentendimento, se encontravam todas na praia, precisou, por sua vez, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Desconhece-se o que terá estado na origem da altercação.

À Lusa, o capitão do Porto de Cascais, Rui Teixeira, disse ter-se tratado de "uma rixa entre dois grupos de jovens".

No local, estiveram a PSP, a Polícia Marítima de Cascais e os Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana.