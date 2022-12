Uribe detido pela PSP a conduzir com carta ilegal

AP, EPC e RBM Hoje às 16:09 Facebook

O médio do F. C. Porto Matheus Uribe foi, esta quinta-feira, apanhado pela PSP por conduzir com documentos que não são válidos em Portugal. O médio foi detido e levado pela Polícia ao Tribunal de Vila Nova de Gaia para ser julgado em processo sumário.

Matheus Uribe foi esta quinta-feira apanhado a conduzir com uma carta de condução colombiana que não é legal em Portugal. De acordo com informações recolhidas pelo JN, a detenção ocorreu às 13.45 horas, na rua do Toural, na zona de Valadares, em Vila Nova de Gaia.

O atleta foi abordado numa fiscalização de rotina por elementos da Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP, quando conduzia um potente BMW. Ainda segundo apurámos, o médio foi detido por condução ilegal e constituído arguido pelo mesmo crime. Adotou sempre uma postura colaborante e cordial.

Foi conduzido pelos elementos da PSP ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia para ser julgado em processo sumário.

Fonte da PSP confirmou ao JN que um cidadão, de 31 anos, foi detido pelo crime de condução sem habilitação legal e que o mesmo foi levado ao tribunal, no início da tarde desta quinta-feira, sem porém esclarecer a identidade do prevaricador.

Ao JN, fonte do F. C. Porto assegurou que o médio foi multado.