Ventura voltaria a chamar "bandidos" a habitantes do Bairro da Jamaica

O líder do Chega, André Ventura, sentou-se esta manhã de segunda-feira no banco dos réus, por ter chamado bandidos a moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal. O dirigente partidário disse, esta manhã, no tribunal, que não pretendia ofender ninguém e que não vai pedir desculpa à família, como esta exige. "Voltaria a proferir as mesmas declarações", afirmou.

"As minhas declarações não mancharam a imagem desta família. Não farei pedido de desculpas porque entendo que não houve nenhum caráter ilícito nas minhas declarações", disse à saída do tribunal. Ventura é réu num processo cível por ofensas à honra e ao direito à imagem depois de ter exibido em 2021, num debate televisivo com Marcelo Rebelo de Sousa durante as presidenciais, uma fotografia de uma visita do Presidente da República àquele bairro cerca de dois anos antes.

Marcelo Rebelo de Sousa aparecia na imagem com a família Coxi, onde estava um homem que já tinha tido alguns problemas com a justiça, como conduzir sob efeito de álcool e outros desacatos com forças policiais. Ventura acusou o chefe de Estado de preferir confraternizar com "bandidos" em vez de visitar os polícias, que foram agredidos naquele bairro uns dias antes de Marcelo os visitar, durante confrontos com habitantes dali. Disse ainda que estas pessoas vieram para Portugal "viver do Estado social".

A imagem exibida por Ventura Foto: DR

Numa postura quase de vítima, Ventura acusa mesmo a família de fazer "uma jogada muito baixa ao procurarem dizer que fiz declarações em função da cor da pele". "Não tem qualquer fundamento o pedido que aqui foi feito por esta família, e penso que ficou claro que não houve nenhum caráter racista nem de natureza étnico racial, não só nas minhas declarações, como na participação do partido Chega nesta matéria. Ninguém foi mais ofendido que eu na campanha presidencial", disse à saída do Tribunal de Pequena Instância Civil, no Palácio da Justiça, em Lisboa.

Lá dentro, Vanusa Maisa Coxi, uma das requerentes do processo e a primeira a fazer declarações, disse que se sentiu "ultrajada". "Nunca roubei, nunca fiz nada para receber este tipo de julgamento, ir para a televisão chamar-me de bandida acaba por ser ultrajante. Pretendo um pedido de desculpas, foi uma ofensa à minha honra", afirmou em tribunal.

Vanusa é um dos sete elementos da família Coxi, que pede ainda uma retratação pública de André Ventura. Além das desculpas, caso seja condenado, quer que pague a publicação da sentença na comunicação social e que seja multado em 5000 euros por cada vez que, no futuro, fizer este tipo de declarações.